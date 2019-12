Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09:00

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA

DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI

LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA

VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI.

A PRIMAVALLE POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA

MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I PARTECIPANTI

PERCORRERANNO VIA MATTIA BATTISTINI FINO ALLA FERMATA DELLA METRO.

PRUDENZA IN VIALE TOR DI QUINTO ALTEZZA CASERMA SALVO D’ACQUISTO SEMAFORO

GUASTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA NOTTE

CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE IN VIA MARCIANISE, PER

L’INTERA GIORNATA CHIUSO IL TRATTO TRA VIA AQUILONIA E VIALE PARTENEPE.

AUTORE: RICCARDO FARINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma