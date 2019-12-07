Traffico Roma del 07-12-2019 ore 10:30
Più informazioni su
TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E
VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO.
SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI
GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI
POSSIBILI RALLENTAMENTI INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALTEZZA DI VIA
MELCHIADE PAPA,
UN ALTRO INCIDENTE SEGNALATO IN VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITà DI VIA
GIOVANNI FABBRONI.
A PRIMAVALLE MANIFESTAZIONE IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I
PARTECIPANTI IN CORTEO PERCORRERANNO VIA MATTIA BATTISTINI FINO ALLA
FERMATA DELLA METRO.
CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE IN VIA MARCIANISE, PER
L’INTERA GIORNATA CHIUSO IL TRATTO TRA VIA AQUILONIA E VIALE PARTENEPE.
GRANDE ATTESA PER LAZIO JUVENTUS, IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’OLIMPICO. LE
MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO ITALICO
SCATTERANNO DAL POMERIGGIO. RICORDIAMO LO STADIO È RAGGIUNGIBILE DA
NUMEROSE LINEE BUS E DALLA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma