Traffico Roma del 07-12-2019 ore 11:30

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTO TRA TIBURTINA E USCITA A24 IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI CON RIPERCUSSIONI SULLA A24 DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO

E IL BIVIO TANGENZIALE EST .

TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E

VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO.

SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI TRA VIA BRA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI ,

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN VIA GREGORIO XI TRA VIA GIOVANNI NOVELLI E

VIA BOCCEA.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALTEZZA DI VIA

MELCHIADE PAPA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA NOMENTANA TRA VIA GIANGIORGIO TRISSINO

E VIALE KANT

ANCORA RALLENTAMENTI IN VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO

DELL’URBE VERSO IL RACCORDO ANULARE.

A PRIMAVALLE , E’ IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE IN VIA ADELINA PATTI

IL CORTEO RAGGIUNGERà VIA MATTIA BATTISTINI FINO ALLA FERMATA DELLA

METRO, RIPERCUSSIONI NELL’AREA CIRCOSTANTE.

CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE IN VIA MARCIANISE, PER

L’INTERA GIORNATA CHIUSO IL TRATTO TRA VIA AQUILONIA E VIALE PARTENEPE.

GRANDE ATTESA PER LAZIO JUVENTUS, IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’OLIMPICO. LE

MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO ITALICO

SCATTERANNO DAL POMERIGGIO. RICORDIAMO LO STADIO È RAGGIUNGIBILE DA

NUMEROSE LINEE BUS E DALLA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: RICCARDO FARINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma