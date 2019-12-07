Traffico Roma del 07-12-2019 ore 14:30
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PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI
ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE
ALTEZZA VIA GUADAGNOLO
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E
AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI
FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E
SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE IN VIA MARCIANISE, CHE
RESTA CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA
QUESTA SERA ALL’OLIMPICO LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO SOLITE MISURE
STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO ITALICO.
RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON NUMEROSE LINEE BUS E CON LA
LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma