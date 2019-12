Traffico Roma del 07-12-2019 ore 17:30

SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA

VERSO ROMA CENTRO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA CASSIA DAL RACCORDO A

VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE

PONTI

FILE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI E VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE

FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA PACINOTTI ALTEZZA VIA RAFFAELLI

QUESTA SERA ALL’OLIMPICO ALLE 20,45 LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO

SOLITE MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO

ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON NUMEROSE LINEE BUS E

CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO.

DOMANI DIVERSI GLI EVENTI IN OCCASIONE DELL’8 DICEMBRE, FESTA

DELL’IMMACOLATA, EVENTI CHE INTERESSERANNO PIAZZA DI SPAGNA, ESQUILINO E

PIAZZA VENEZIA.

ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO IL PAPA CELEBRERA’ L’ANGELUS E NEL POMERIGGIO

INTORNO ALLE 15 SI TRASFERIRA’ ALLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE,

ALL’ESQUILINO, E ALLE 16 ANDRA’ IN PIAZZA DI SPAGNA.

PER CONSENTIRE GLI SPOSTAMENTI DEL PAPA, 20 LINEE DI BUS SUBIRANNO

DEVIAZIONI E LIMITAZIONI. INOLTRE GIA’ DALLE PRIME ORE DEL MATTINO SONO

PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI SU DIVERSE STRADE TRA PIAZZA DELL’ESQUILINO,

VIA CAVOUR, VIA GIOBERTI E LA STAZIONE TERMINI.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma