Traffico Roma del 07-12-2019 ore 17:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA
VERSO ROMA CENTRO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA CASSIA DAL RACCORDO A
VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE
PONTI
FILE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI E VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA PACINOTTI ALTEZZA VIA RAFFAELLI
QUESTA SERA ALL’OLIMPICO ALLE 20,45 LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO
SOLITE MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO
ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON NUMEROSE LINEE BUS E
CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO.
DOMANI DIVERSI GLI EVENTI IN OCCASIONE DELL’8 DICEMBRE, FESTA
DELL’IMMACOLATA, EVENTI CHE INTERESSERANNO PIAZZA DI SPAGNA, ESQUILINO E
PIAZZA VENEZIA.
ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO IL PAPA CELEBRERA’ L’ANGELUS E NEL POMERIGGIO
INTORNO ALLE 15 SI TRASFERIRA’ ALLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE,
ALL’ESQUILINO, E ALLE 16 ANDRA’ IN PIAZZA DI SPAGNA.
PER CONSENTIRE GLI SPOSTAMENTI DEL PAPA, 20 LINEE DI BUS SUBIRANNO
DEVIAZIONI E LIMITAZIONI. INOLTRE GIA’ DALLE PRIME ORE DEL MATTINO SONO
PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI SU DIVERSE STRADE TRA PIAZZA DELL’ESQUILINO,
VIA CAVOUR, VIA GIOBERTI E LA STAZIONE TERMINI.
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma