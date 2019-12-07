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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 18:30

di - 07 Dicembre 2019 - 18:30

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SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ED ANCHE PER TRAFFICO SI E’
FORMATA UNA LUNGA CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO VERSO ROMA 
INCIDENTE ANCHE SUL SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI  LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA 
E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA AURELIA ALTEZZA
LUDOVICO ALTIERI 
ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA PACINOTTI ALTEZZA VIA RAFFAELLI
VERSO ROMA CENTRO RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO  SULLA CASSIA DAL RACCORDO
A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE
PONTI
TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E LA TANGENZIALE NELLE DUE DIREIZIONI  
FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI E  VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE 
FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO ROMA CENTRO TRA VIA DI TOR CERVARA E
TOGLIATTI E   DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST  
QUESTA SERA ALL’OLIMPICO ALLE 20,45 LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO
SOLITE MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO
ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON  NUMEROSE LINEE BUS E
CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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