Traffico Roma del 07-12-2019 ore 18:30

SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ED ANCHE PER TRAFFICO SI E’

FORMATA UNA LUNGA CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO VERSO ROMA

INCIDENTE ANCHE SUL SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA

E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA AURELIA ALTEZZA

LUDOVICO ALTIERI

ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA PACINOTTI ALTEZZA VIA RAFFAELLI

VERSO ROMA CENTRO RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO SULLA CASSIA DAL RACCORDO

A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE

PONTI

TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO

DELL’URBE E LA TANGENZIALE NELLE DUE DIREIZIONI

FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI E VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE

FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO ROMA CENTRO TRA VIA DI TOR CERVARA E

TOGLIATTI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

QUESTA SERA ALL’OLIMPICO ALLE 20,45 LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO

SOLITE MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO

ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON NUMEROSE LINEE BUS E

CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma