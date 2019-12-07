Traffico Roma del 07-12-2019 ore 18:30
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SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ED ANCHE PER TRAFFICO SI E’
FORMATA UNA LUNGA CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO VERSO ROMA
INCIDENTE ANCHE SUL SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA
E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA AURELIA ALTEZZA
LUDOVICO ALTIERI
ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA PACINOTTI ALTEZZA VIA RAFFAELLI
VERSO ROMA CENTRO RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO SULLA CASSIA DAL RACCORDO
A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE
PONTI
TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E LA TANGENZIALE NELLE DUE DIREIZIONI
FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI E VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO ROMA CENTRO TRA VIA DI TOR CERVARA E
TOGLIATTI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
QUESTA SERA ALL’OLIMPICO ALLE 20,45 LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO
SOLITE MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO
ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON NUMEROSE LINEE BUS E
CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma