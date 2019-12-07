Traffico Roma del 07-12-2019 ore 19:30
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RIAPERTA AL TRANSITO VIA DEI SABELLI PRIMA CHIUSA PER INCIDENTE TRA TRA
VIA DEGLI AUSONI E VIA DEI RETI
VERSO ROMA CENTRO ANCORA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA CASSIA DAL
RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA
DEI DUE PONTI
TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E LA TANGENZIALE NELLE DUE DIREIZIONI
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA TIBURTINA E
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO ROMA CENTRO DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST
QUESTA SERA ALL’OLIMPICO ALLE 20,45 LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO
SOLITE MISURE STRAORDINARIE PER LA VIABILITÀ E LA SOSTA NELL’AREA DEL FORO
ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON NUMEROSE LINEE BUS E
CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PI AZZALE FLAMINIO.
DOMANI DIVERSI GLI EVENTI IN OCCASIONE DELL’8 DICEMBRE, FESTA
DELL’IMMACOLATA, EVENTI CHE INTERESSERANNO PIAZZA DI SPAGNA, ESQUILINO E
PIAZZA VENEZIA.
ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO IL PAPA CELEBRERA’ L’ANGELUS E NEL POMERIGGIO
INTORNO ALLE 15 SI TRASFERIRA’ ALLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE,
ALL’ESQUILINO, E ALLE 16 ANDRA’ IN PIAZZA DI SPAGNA.
PER CONSENTIRE GLI SPOSTAMENTI DEL PAPA, 20 LINEE DI BUS SUBIRANNO
DEVIAZIONI E LIMITAZIONI. INOLTRE GIA’ DALLE PRIME ORE DEL MATTINO SONO
PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI SU DIVERSE STRADE TRA PIAZZA DELL’ESQUILINO,
VIA CAVOUR, VIA GIOBERTI E LA STAZIONE TERMINI.))
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma