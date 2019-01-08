Traffico Roma del 08-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 07:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CITTÀ PRIMI RALLENTAMENTI
SULLA FLAMINIA DA PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO, STESSA SITUAZIONE A SUD
DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E SULLA VIA DEL MARE
ALL’ALTEZZA DI ACILIA
FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA A ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA
TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST
E SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA ROMA SUD E ARDEATINA
CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO CHE ARRIVA DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD
RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL
PONTE DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO
IN CITTÀ, NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI, UN INCIDENTE È SEGNALATO SU
VIA PRINCIPE UMBERTO ALTEZZA VIA CAIROLI, RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO
POSSIBILI DEI DISAGI IN CENTRO, OGGI, PER UNA PROTESTA IN PAZZA DELLA
REPUBBLICA, LATO BASILICA SANATA MARIA DEGLI ANGELI, TRA LE 9 E LE 14
UN’ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA XX SETTEMBRE SEMPRE IN MATTINATA, È IN
PROGRAMMA TRA LE 9 E LE 14 PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma