Traffico Roma del 08-01-2019 ore 07:30

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CITTÀ PRIMI RALLENTAMENTI

SULLA FLAMINIA DA PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO, STESSA SITUAZIONE A SUD

DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E SULLA VIA DEL MARE

ALL’ALTEZZA DI ACILIA

FORTI RALLENTAMENTI IN ENTRATA A ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA

TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST

E SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA ROMA SUD E ARDEATINA

CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO CHE ARRIVA DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD

RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL

PONTE DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO

IN CITTÀ, NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI, UN INCIDENTE È SEGNALATO SU

VIA PRINCIPE UMBERTO ALTEZZA VIA CAIROLI, RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO

POSSIBILI DEI DISAGI IN CENTRO, OGGI, PER UNA PROTESTA IN PAZZA DELLA

REPUBBLICA, LATO BASILICA SANATA MARIA DEGLI ANGELI, TRA LE 9 E LE 14

UN’ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA XX SETTEMBRE SEMPRE IN MATTINATA, È IN

PROGRAMMA TRA LE 9 E LE 14 PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

