Traffico Roma del 08-01-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 07:50 EC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CITTÀ RALLENTAMENTI SULLA

FLAMINIA DA PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO, E SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A

VIA AURELIA ANTICA

STESSA SITUAZIONE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E SULLA

PONTINA DA TOR DE CENCI

CODE IN ENTRATA A ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST

SULLA TANGENZIALE CODE TRA NOMENTANA E CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO

E SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA , RALLENTAMENTI TRA

MONTESPACCATO E PISANA ED IN CARREGGIATA INTERNA, TRA ASILINA E LAURENTINA

, QUI CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO CHE ARRIVA DALLA DIRAMAZIONE DI

ROMA SUD

RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL

PONTE DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO

IN CITTÀ, NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI, UN INCIDENTE È SEGNALATO SU

VIA PRINCIPE UMBERTO ALTEZZA VIA CAIROLI, RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO

INCIDENTE ANCHE SU VIALE PARIOLI ALL’ALTEZZA DI VIA STUPARICH

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI OTRE CHE NELLA ZONA

DELL’ANELLO FERROVIARIO, OGGI ANCHE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE,

CONTINUATIVAMENTE DALLE 7:30 ALLE 20:30 . IL DIVIETO INTERESSA CICLOMOTORI

E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1

E I VEICOLI A BENZINA E A DIESEL FINO ALL’EURO 2

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma