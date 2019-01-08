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Traffico Roma del 08-01-2019 ore 09:00

di - 08 Gennaio 2019 - 9:00

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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 08:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO, E SULLA VIA
AURELIA DAL RACCORDO A VIA AURELIA ANTICA
STESSA SITUAZIONE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO  E SULLA
PONTINA DA TOR DE CENCI
CODE  IN ENTRATA A ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA IL
RACCORDO ANULARE ED  IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST
SULLA TANGENZIALE CODE TRA SALARIA  E CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO
E SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA , RALLENTAMENTI TRA
MONTESPACCATO E PISANA ED IN CARREGGIATA INTERNA, TRA ROMA NORD E NOMENTANA
E TRA CASILINA E LAURENTINA , QUI CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO CHE
ARRIVA DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD
RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL
PONTE DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO
IN CITTÀ, NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI, UN INCIDENTE È SEGNALATO SU
VIA PRINCIPE UMBERTO ALTEZZA VIA CAIROLI, RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO
INCIDENTE ANCHE SU VIALE PARIOLI ALL’ALTEZZA DI VIA STUPARICH
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI OTRE CHE NELLA ZONA
DELL’ANELLO FERROVIARIO, OGGI ANCHE  ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE,
CONTINUATIVAMENTE  DALLE 7:30 ALLE 20:30 . IL DIVIETO INTERESSA CICLOMOTORI
E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1
E I VEICOLI  A BENZINA E A DIESEL  FINO ALL’EURO 2
POSSIBILI DEI DISAGI IN CENTRO, OGGI, PER UNA PROTESTA IN PAZZA DELLA
REPUBBLICA, LATO BASILICA SANATA AMRIA DEGLI ANGELI,  TRA LE 9 E LE 14
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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