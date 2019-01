Traffico Roma del 08-01-2019 ore 09:30

|VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 09:20 EC | | | |

| | | | |

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL'ACI

| | |

CODE IN ENTRATA A ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TRA TOGLIATTI E

PORTONACCIO ..MA ANCHE VERSO IL RACCORDO DA VVIA TOGLIATTI

SULLA TANGENZIALE CODE DALLO SV DELLA A24 A CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO

E SU VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI

UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA AURELIA E LA VIA DEL MARE

PER TRAFFICO INTNSO INVECE CODE TRA ROMA NORD E TIBURTINA IN CARREGGIATA

INTERNA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL

PONTE DELLA MAGLIANA SIA VERSO FIUMICINO SIA VERSO IL CENTRO CITTÀ

INCIDENTE SU VIALE PARIOLI ALL’ALTEZZA DI VIA STUPARICH

INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN ZONA PRIMAVALLE SU VIA

DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA CALISTO II

RICORDIAMO CHE OGGI è IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI

PIÙ INQUINANTI OTRE CHE NELLA ZONA DELL’ANELLO FERROVIARIO, ANCHE

ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, CONTINUATIVAMENTE DALLE 7:30 ALLE 20:30 .

IL DIVIETO INTERESSA CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1

E I VEICOLI A BENZINA E A DIESEL FINO ALL’EURO 2

POSSIBILI DEI DISAGI IN CENTRO, OGGI, PER UNA MANIFESTAZIONE IN PAZZA

DELLA REPUBBLICA, LATO BASILICA SANATA MARIA DEGLI ANGELI, TRA LE 9 E LE

14. UN PRESIDIO DI RAPPRESENTANTI NEL MEDESIMO ORARIO STAZIONERÀ IN VIA XX

SETTEMBRE PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma