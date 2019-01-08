Traffico Roma del 08-01-2019 ore 09:30
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|VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 09:20 EC | | | |
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|DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA | | | |
|POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI | | | |
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CODE IN ENTRATA A ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TRA TOGLIATTI E
PORTONACCIO ..MA ANCHE VERSO IL RACCORDO DA VVIA TOGLIATTI
SULLA TANGENZIALE CODE DALLO SV DELLA A24 A CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO
E SU VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA AURELIA E LA VIA DEL MARE
PER TRAFFICO INTNSO INVECE CODE TRA ROMA NORD E TIBURTINA IN CARREGGIATA
INTERNA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL
PONTE DELLA MAGLIANA SIA VERSO FIUMICINO SIA VERSO IL CENTRO CITTÀ
INCIDENTE SU VIALE PARIOLI ALL’ALTEZZA DI VIA STUPARICH
INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN ZONA PRIMAVALLE SU VIA
DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA CALISTO II
RICORDIAMO CHE OGGI è IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI
PIÙ INQUINANTI OTRE CHE NELLA ZONA DELL’ANELLO FERROVIARIO, ANCHE
ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, CONTINUATIVAMENTE DALLE 7:30 ALLE 20:30 .
IL DIVIETO INTERESSA CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1
E I VEICOLI A BENZINA E A DIESEL FINO ALL’EURO 2
POSSIBILI DEI DISAGI IN CENTRO, OGGI, PER UNA MANIFESTAZIONE IN PAZZA
DELLA REPUBBLICA, LATO BASILICA SANATA MARIA DEGLI ANGELI, TRA LE 9 E LE
14. UN PRESIDIO DI RAPPRESENTANTI NEL MEDESIMO ORARIO STAZIONERÀ IN VIA XX
SETTEMBRE PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma