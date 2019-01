Traffico Roma del 08-01-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

RALLENTAMENTI IN ENTRATA AROMA ANCORA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TRA

TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST

SULLA TANGENZIALE CODE PER INCIDENTE VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E

VIALE CASTRENSE

PER TRAFFICO RALLENTAMENTI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E NOMENTANA NELLE DUE

DIREZIONI

SUL RACCORDO ANULARE INVECE CODE PER TRAFFICO NELLA ZONA NORD EST

DELL’ANELLO TRA ROMA NORD E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA

PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL

PONTE DELLA MAGLIANA SIA VERSO FIUMICINO SIA VERSO IL CENTRO CITTÀ

INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI LARGO PERASSI CON CODE VERSO IL

CENTRO

RICORDIAMO CHE OGGI è IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI

PIÙ INQUINANTI OTRE CHE NELLA ZONA DELL’ANELLO FERROVIARIO, ANCHE

ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, CONTINUATIVAMENTE DALLE 7:30 ALLE 20:30 .

IL DIVIETO INTERESSA CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1

E I VEICOLI A BENZINA E A DIESEL FINO ALL’EURO 2

