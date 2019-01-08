Traffico Roma del 08-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI IN ENTRATA AROMA ANCORA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TRA
TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST
SULLA TANGENZIALE CODE PER INCIDENTE VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E
VIALE CASTRENSE
PER TRAFFICO RALLENTAMENTI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E NOMENTANA NELLE DUE
DIREZIONI
SUL RACCORDO ANULARE INVECE CODE PER TRAFFICO NELLA ZONA NORD EST
DELL’ANELLO TRA ROMA NORD E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA
PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL
PONTE DELLA MAGLIANA SIA VERSO FIUMICINO SIA VERSO IL CENTRO CITTÀ
INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI LARGO PERASSI CON CODE VERSO IL
CENTRO
RICORDIAMO CHE OGGI è IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI
PIÙ INQUINANTI OTRE CHE NELLA ZONA DELL’ANELLO FERROVIARIO, ANCHE
ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, CONTINUATIVAMENTE DALLE 7:30 ALLE 20:30 .
IL DIVIETO INTERESSA CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’EURO 1
E I VEICOLI A BENZINA E A DIESEL FINO ALL’EURO 2
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma