Traffico Roma del 08-01-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

MIGLIORATA LA SITUAZIONE IN GENERALE SULLE STRADE DELLA CAPITALE

DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR

CERVARA E TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE PER TRAFFICO E SUL VIADOTTO DELLA

MAGLINA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLINA VERSO FIUMICINO

UN INCIDENTE INVECE IN CENTRO PROVOCA RALLETAMENTI SU VIALE ENRICO DE

NICOLA ALL’ALTEZZA DI VIA GAETA

POSSIBILI DEI RALLENTAMENTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO PER LAVORI

ALL’IMPIANTO SEMAFORICO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FORO ITALICO. AL MOMENTO NON

FUNZIONANO I SEMAFORI

ALL’AVENTINO PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE CHIUSA DI VIA DELLE TERME

DECIANE , ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ IN VIA DELL’ARA DI

CONSO, IN VIA DELLA FONTE DI FAUNO, IN PIAZZA DI SANTA PRISCA ED IN VIA

DEL CIRCO MASSIMO

POSSIBILI DEI DISAGI POI NEL RIONE CASTRO PRETORIO PER UNA MANIFESTAZIONE

IN PAZZA DELLA REPUBBLICA, LATO BASILICA SANATA MARIA DEGLI ANGELI, IN

PROGRAMMA SINO ALLE 14. UN PRESIDIO DI RAPPRESENTANTI NEL MEDESIMO ORARIO

STAZIONERÀ IN VIA XX SETTEMBRE PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELLE

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

RALLENTATA LA METRO C FRA SAN GIOVANNI E PANTANO VERSO PANTANO PER

PROBLEMI TECNICNI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma