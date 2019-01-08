Traffico Roma del 08-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
MIGLIORATA LA SITUAZIONE IN GENERALE SULLE STRADE DELLA CAPITALE
DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR
CERVARA E TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE PER TRAFFICO E SUL VIADOTTO DELLA
MAGLINA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLINA VERSO FIUMICINO
UN INCIDENTE INVECE IN CENTRO PROVOCA RALLETAMENTI SU VIALE ENRICO DE
NICOLA ALL’ALTEZZA DI VIA GAETA
POSSIBILI DEI RALLENTAMENTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO PER LAVORI
ALL’IMPIANTO SEMAFORICO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FORO ITALICO. AL MOMENTO NON
FUNZIONANO I SEMAFORI
ALL’AVENTINO PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE CHIUSA DI VIA DELLE TERME
DECIANE , ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ IN VIA DELL’ARA DI
CONSO, IN VIA DELLA FONTE DI FAUNO, IN PIAZZA DI SANTA PRISCA ED IN VIA
DEL CIRCO MASSIMO
POSSIBILI DEI DISAGI POI NEL RIONE CASTRO PRETORIO PER UNA MANIFESTAZIONE
IN PAZZA DELLA REPUBBLICA, LATO BASILICA SANATA MARIA DEGLI ANGELI, IN
PROGRAMMA SINO ALLE 14. UN PRESIDIO DI RAPPRESENTANTI NEL MEDESIMO ORARIO
STAZIONERÀ IN VIA XX SETTEMBRE PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
RALLENTATA LA METRO C FRA SAN GIOVANNI E PANTANO VERSO PANTANO PER
PROBLEMI TECNICNI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma