Traffico Roma del 08-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 13:20 rb
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ETERNA SI RALLENTA CON CODE PER
TRAFFICP DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.
PER UN NEL QUADRANTE EST DELLA CAPITALE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI
CICOLAZIONE IN VIA DELL’ACQUA VERGINE ALL’ALTEZZA DI VIA COLLE DELLA
VALENTINA.
POSSIBILI DEI DISAGI NEL RIONE CASTRO PRETORIO PER UNA MANIFESTAZIONE IN
PAZZA DELLA REPUBBLICA, LATO BASILICA SANATA MARIA DEGLI ANGELI, IN
PROGRAMMA SINO ALLE 14. UN PRESIDIO DI RAPPRESENTANTI NEL MEDESIMO ORARIO
STAZIONERÀ IN VIA XX SETTEMBRE PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ALL’AVENTINO PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE CHIUSA DI VIA DELLE TERME
DECIANE , ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ IN VIA DELL’ARA DI
CONSO, IN VIA DELLA FONTE DI FAUNO, IN PIAZZA DI SANTA PRISCA ED IN VIA
DEL CIRCO MASSIMO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma