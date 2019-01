Traffico Roma del 08-01-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 13:20 rb

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ETERNA SI RALLENTA CON CODE PER

TRAFFICP DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.

PER UN NEL QUADRANTE EST DELLA CAPITALE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI

CICOLAZIONE IN VIA DELL’ACQUA VERGINE ALL’ALTEZZA DI VIA COLLE DELLA

VALENTINA.

POSSIBILI DEI DISAGI NEL RIONE CASTRO PRETORIO PER UNA MANIFESTAZIONE IN

PAZZA DELLA REPUBBLICA, LATO BASILICA SANATA MARIA DEGLI ANGELI, IN

PROGRAMMA SINO ALLE 14. UN PRESIDIO DI RAPPRESENTANTI NEL MEDESIMO ORARIO

STAZIONERÀ IN VIA XX SETTEMBRE PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELLE

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ALL’AVENTINO PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE CHIUSA DI VIA DELLE TERME

DECIANE , ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ IN VIA DELL’ARA DI

CONSO, IN VIA DELLA FONTE DI FAUNO, IN PIAZZA DI SANTA PRISCA ED IN VIA

DEL CIRCO MASSIMO

