Traffico Roma del 08-01-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 15:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER
UN INCIDENTE DA VIA TUSCOLANA A VIA APPIA.
PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO SUL LUNGOTEVERE TRA
PONTE SISTO E PONTE GARIBALDI IN DIREZIONE PONTE TESTACCIO
PER UN ‘ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIALE AVENTINO AL BIVIO CON VIA DEL
CIRCO MASSIMO IN DIREZIONE PIAZZA ALBANIA.
ALL’AVENTINO LO RICORDIAMO, PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E’ CHIUSAAL
TRAFFICO VIA DELLE TERME DECIANE ;
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ IN VIA DELL’ARA DI CONSO, VIA
DELLA FONTE DI FAUNO, IN PIAZZA DI SANTA PRISCA ED IN VIA DEL CIRCO
MASSIMO.
ALL’ARDEATINO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE PROPRIO
SULLA VIA ARDEATINA AL BIVIO PER VIA CASALI DELLE CORNACCHIOLE
CI SONO INCOLONNAMENTI DA RACCORDO AL BIVIO PER VIA CASALI DELLE
CORNACCHIOLE VERSO IL CENTRO ED IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL RACCORDO
ANULARE DA VIA ANDREA MILLEVOI AL BIVIO PER VIA CASALI DELLE CORNACCHIOLE.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA METRO C IL SERVIZIO E’ RALLENTATO TRA
LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E PANTANO IN DIREZIONE PANTANO; PER PROBLEMI
TECNICI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma