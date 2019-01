Traffico Roma del 08-01-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 15:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER

UN INCIDENTE DA VIA TUSCOLANA A VIA APPIA.

PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO SUL LUNGOTEVERE TRA

PONTE SISTO E PONTE GARIBALDI IN DIREZIONE PONTE TESTACCIO

PER UN ‘ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIALE AVENTINO AL BIVIO CON VIA DEL

CIRCO MASSIMO IN DIREZIONE PIAZZA ALBANIA.

ALL’AVENTINO LO RICORDIAMO, PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E’ CHIUSAAL

TRAFFICO VIA DELLE TERME DECIANE ;

ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ IN VIA DELL’ARA DI CONSO, VIA

DELLA FONTE DI FAUNO, IN PIAZZA DI SANTA PRISCA ED IN VIA DEL CIRCO

MASSIMO.

ALL’ARDEATINO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE PROPRIO

SULLA VIA ARDEATINA AL BIVIO PER VIA CASALI DELLE CORNACCHIOLE

CI SONO INCOLONNAMENTI DA RACCORDO AL BIVIO PER VIA CASALI DELLE

CORNACCHIOLE VERSO IL CENTRO ED IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL RACCORDO

ANULARE DA VIA ANDREA MILLEVOI AL BIVIO PER VIA CASALI DELLE CORNACCHIOLE.

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA METRO C IL SERVIZIO E’ RALLENTATO TRA

LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E PANTANO IN DIREZIONE PANTANO; PER PROBLEMI

TECNICI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma