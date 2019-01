Traffico Roma del 08-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 16:50 RB

SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD; IN

CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA

SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.

AL LABARO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA JONAS EDWARD

SALK IN PROSSIMITÀ DI VIA ALBERT SABIN

PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO SU VIA SABOTINO

ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE SANTO

E SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE GARIBALDI IN DIREZIONE

PONTE TESTACCIO

A ROMA EST PER UN INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA GUIDO DONEGANI AL BIVIO CON

VIA DI LUNGHEZZINA

ALL’ARDEATINO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE PROPRIO SULLA

VIA ARDEATINA AL BIVIO PER VIA CASALI DELLE CORNACCHIOLE RALLENTAMENTI

NELLE DUE DIREZIONI.

INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SU VIA DI TRIGORIA CON RALLENTAMETI ALL’ALTEZZA

DI PIAZZALE DINO VIOLA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI

FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE VIA DELLE VALLI; SULLA TANGENZIALE EST

SI RALLENTA DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO ED IN

DIREZIONE OPPOSTA DA VIA TIBURTINA L BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA

VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENASE TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA

VIALE TOGLIATTI E AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI ROMA

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: E’ ANCORA RALLENTAO IL SERVIZIO SULLA METRO

C TRA LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E PANTANO IN DIREZIONE PANTANO; PER

PROBLEMI TECNICI.

