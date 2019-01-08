Traffico Roma del 08-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 17:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; IN
CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA
AL LABARO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA JONAS EDWARD
SALK IN PROSSIMITÀ DI VIA ALBERT SABIN
PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO SU VIA SABOTINO
ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE SANTO
A ROMA EST PER UN INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA GUIDO DONEGANI AL BIVIO CON
VIA DI LUNGHEZZINA
INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SU VIA DI TRIGORIA CON RALLENTAMETI ALL’ALTEZZADI
PIAZZALE DINO VIOLA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE VIA DELLE VALLI; SULLA TANGENZIALE EST
SI RALLENTA DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO ED IN
DIREZIONE OPPOSTA DA VIA TIBURTINA L BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA
VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENASE TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA
VIALE TOGLIATTI E AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI ROMA
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: E’ ANCORA RALLENTAO IL SERVIZIO SULLA METRO
C TRA LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E PANTANO IN DIREZIONE PANTANO; PER
PROBLEMI TECNICI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma