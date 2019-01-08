Traffico Roma del 08-01-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 17:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A
TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA
ALL’AURELIO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA DI VILLA
TROILI AL BIVIO CON CON VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO SU VIA SABOTINO ALL’ALTEZZA DI VIA
MONTE SANTO
A ROMA EST PER UN INCIDENTE SI RALLENTA
SU VIA CASILINA AL BIVIO CON VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI
INCIDENTE ANCHE SU VIA GUIDO DONEGANI AL BIVIO CON VIA DI LUNGHEZZINA
ALL’EUR RALLENTAMENTI PER UN INCDENTE SU VIA LAURENTINA AL BIVIO CON VIA
DEL SERAFICO VERSO FUORI CITTA’
INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SU VIA DI TRIGORIA CON RALLENTAMETI ALL’ALTEZZA
DI PIAZZALE DINO VIOLA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE VIA DELLE VALLI; SULLA TANGENZIALE EST
SI RALLENTA DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENASE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA VIALE TOGLIATTI
E AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI ROMA
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO AL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA VERSO FIUMICINO : SI TRATTA DI LAVORI.
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA
METRO C TRA LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E PANTANO IN DIREZIONE PANTANO; PER
PROBLEMI TECNICI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma