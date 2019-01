Traffico Roma del 08-01-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 18:20 gp

DISAGI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE

GARIBALDI VERSO IL PONTE TESTACCIO

PROBLEMI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TRIGORIA IN PROSSIMITà DI

PIAZZALE DINO VIOLA

AUTO IN COLONNA IN VIA ANASTASIO II TRA VIA AURELIA E VIALE DEGLI AMMIRAGLI

VERSO VIA CIPRO, ANCHE QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE

PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO

DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER

LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

FIUMICINO-VIA DEL MARE, LAURENTINA ROMANINA E TRA NOMENTANA E BUFALOTTA,

QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE; PER QUANTO RIGUARDA L’ANELLO INTERNO

RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI CENTRALE DEL LATTE – APPIA

fino alle 20.30 BLOCCO DEL TRAFFICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI

ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. LO STOP RIGUARDA LE AUTO A BENZINA E A

DIESEL FINO A EURO 2 E MOTO E MOTORINI A 2 E A 4 TEMPI FINO A EURO 1

STANOTTE E DOMANI NOTTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEL CORSO TRA PIAZZA VENEZIA

E LARGO CHIGI PER LO MONTAGGIO DELLE LUMINARIE CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE

PER I BUS NOTTURNI

INFINE PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE NOTTI TRA L’8 E L’11 GENNAIO, DALLE

22 ALLE 6 SARà CHIUSO AL TRAFFICO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA

DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO

