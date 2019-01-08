Traffico Roma del 08-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 18:20 gp
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DISAGI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE
GARIBALDI VERSO IL PONTE TESTACCIO
PROBLEMI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TRIGORIA IN PROSSIMITà DI
PIAZZALE DINO VIOLA
AUTO IN COLONNA IN VIA ANASTASIO II TRA VIA AURELIA E VIALE DEGLI AMMIRAGLI
VERSO VIA CIPRO, ANCHE QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE
PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO
DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER
LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
FIUMICINO-VIA DEL MARE, LAURENTINA ROMANINA E TRA NOMENTANA E BUFALOTTA,
QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE; PER QUANTO RIGUARDA L’ANELLO INTERNO
RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI CENTRALE DEL LATTE – APPIA
fino alle 20.30 BLOCCO DEL TRAFFICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI
ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. LO STOP RIGUARDA LE AUTO A BENZINA E A
DIESEL FINO A EURO 2 E MOTO E MOTORINI A 2 E A 4 TEMPI FINO A EURO 1
STANOTTE E DOMANI NOTTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEL CORSO TRA PIAZZA VENEZIA
E LARGO CHIGI PER LO MONTAGGIO DELLE LUMINARIE CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE
PER I BUS NOTTURNI
INFINE PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE NOTTI TRA L’8 E L’11 GENNAIO, DALLE
22 ALLE 6 SARà CHIUSO AL TRAFFICO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA
DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma