Traffico Roma del 08-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 19:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALLA PRENESTINA ALLA
TIBURTINA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA TIBURTINA ALLA VIA
APPIA.
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLZIONEIN CENTRO PER UN INCIDENTE IN VIA CESARE BATTISTI
IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA VENEZIA
AL PORTUENSE PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA ANTONIO PACINOTTI
AL BIVIO CON VIA PIETRA DI PAPA
INCIIDENTE SEGNALATO ANCHE A ROMA EST CON RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO
PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI
FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE VIA DELLE VALLI; SULLA TANGENZIALE EST
SI RALLENTA DA VIA TIBURTINA A VIA NOMENTANA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO
ED IN DIREZIONE OPPOSTA DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA
E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE , TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO AL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA VERSO FIUMICINO : SI TRATTA DI LAVORI.
RICORDIAMO CHE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SARÀ
CHIUSO AL TRAFFICO NELLE NOTTI TRA L’8 E L’11 GENNAIO, DALLE 22 ALLE 6 FRA
VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO
MENTRE STANOTTE E DOMANI NOTTE PER LO MONTAGGIO DELLE LUMINARIE SARA’
CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEL CORSO TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CHIGI CON
CONSEGUENTE DEVIAZIONE PER I BUS NOTTURNI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma