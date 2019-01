Traffico Roma del 08-01-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 19:20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALLA PRENESTINA ALLA

TIBURTINA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA TIBURTINA ALLA VIA

APPIA.

DIFFICOLTA’ DI CIRCOLZIONEIN CENTRO PER UN INCIDENTE IN VIA CESARE BATTISTI

IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA VENEZIA

AL PORTUENSE PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA ANTONIO PACINOTTI

AL BIVIO CON VIA PIETRA DI PAPA

INCIIDENTE SEGNALATO ANCHE A ROMA EST CON RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO

PER TRAFFICO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI

FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE VIA DELLE VALLI; SULLA TANGENZIALE EST

SI RALLENTA DA VIA TIBURTINA A VIA NOMENTANA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO

ED IN DIREZIONE OPPOSTA DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA

E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE , TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO AL VIADOTTO DELLA

MAGLIANA VERSO FIUMICINO : SI TRATTA DI LAVORI.

RICORDIAMO CHE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SARÀ

CHIUSO AL TRAFFICO NELLE NOTTI TRA L’8 E L’11 GENNAIO, DALLE 22 ALLE 6 FRA

VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO

MENTRE STANOTTE E DOMANI NOTTE PER LO MONTAGGIO DELLE LUMINARIE SARA’

CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEL CORSO TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CHIGI CON

CONSEGUENTE DEVIAZIONE PER I BUS NOTTURNI

