Traffico Roma del 08-01-2020 ore 07:30

INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA. PER TRAFFICO MA ANCHE PER INCIDENTE CODE

ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE.

SULLA VIA FLAMINIA SI PROCEDE IN FILA TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO.

ALTEZZA RACCORDO, CODE SULLA CASSIA.

DISAGI, CODE, TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA VIA NOMENTANA.

ALTRO TRAFFICO ENTRANDO A ROMA, SULLA VIA APPIA, FINO A CAPANNELLE.

SUL RACCORDO ANULARE CODE NELLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA ROMANINA.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma