Traffico Roma del 08-01-2020 ore 08:00
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SULLA TANGENZIALE TRAFFICO E INCIDENTE VERSO LO STADIO. INCIDENTE ALTEZZA
SALARIA, CODE DA BATTERIA NOMENTANA.
VIA SALARIA CON DISAGI PER TRAFFICO SOPRATTUTTO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE.
CODE IN VIA DI TORREVECCHIA IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE, LUNGHI
RALLENTAMENTI TRA LA VIA AURELIA E VIA DELLA PISANA ATTRAVERSO LA VIA
AURELIA ANTICA.
SULLA VIA APPIA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA CIAMPINO E VIA DELLE
CAPANNELLE. SI TRATTA DI TRAFFICO.
INCIDENTE INVECE SUL RACCORDO. RIPERCUSSIONI NELLA CARREGGIATA INTERNA
ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA TUSCOLANA E PER L’ANAGNINA IN DIREZIONE
DELL’APPIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma