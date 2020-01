Traffico Roma del 08-01-2020 ore 08:30

SULLA TANGENZIALE, VERSO LO STADIO, RISOLTO L’INCIDENTE ALTEZZA SALARIA.

ORA CODE PER TRAFFICO A PARTIRE DA BATTERIA NOMENTANA.

VIA SALARIA TRAFFICO E DISAGI NELLE DUE DIREZIONI. CODE ALL’ALTEZZA

DELL’AEROPORTO DELL’URBE.

TRA L’AURELIO E VIA CIPRO, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE LUNGO VIA ANASTASIO

II. SI PROCEDE IN CODA.

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CONGESTIONATO IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELL’EUR

APPENA PRIMA DEL PONTE DELLA MAGLIANA.

SUL RACCORDO ANULARE IN DIMINUZIONE IL TRAFFICO NEL TRATTO DI CARREGGIATA

INTERNA CASILINA-APPIA. RISOLTO UN INCIDENTE.

