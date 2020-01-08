Traffico Roma del 08-01-2020 ore 09:00
Più informazioni su
SULLA TANGENZIALE, VERSO LO STADIO, RISOLTO L’INCIDENTE ALTEZZA SALARIA.
ORA CODE PER TRAFFICO A PARTIRE DA BATTERIA NOMENTANA.
VIA SALARIA TRAFFICO E DISAGI NELLE DUE DIREZIONI. CODE ALL’ALTEZZA
DELL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRA L’AURELIO E VIA CIPRO, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE LUNGO VIA ANASTASIO
II. SI PROCEDE IN CODA.
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CONGESTIONATO IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELL’EUR
APPENA PRIMA DEL PONTE DELLA MAGLIANA.
SUL RACCORDO ANULARE IN DIMINUZIONE IL TRAFFICO NEL TRATTO DI CARREGGIATA
INTERNA CASILINA-APPIA. RISOLTO UN INCIDENTE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma