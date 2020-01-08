Traffico Roma del 08-01-2020 ore 09:30
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INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO LAURENTINA PONTINA. RIPERCUSSIONI
CON CODE IN DIREZIONE FIUMICINO
INTENSA LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA. DISAGI NELLE DUE DIREZIONI. IN
ENTRAMBI I CASI CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE. RIPERCUSSIONI IN
VIA DEI PRATI FISCALI.
TRAFFICO CON CODE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA FIORENTINI; A PROVOCARE
DISAGI ANCHE RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA.
VERSO LA ZONA PRATI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE LUNGO VIA ANASTASIO II E
LUNGO VIA BALDO DEGLI UBALDI
TRA PIAZZA DELLA RADIO E LA VIA OSTIENSE RALLENTAMENTI IN VIA DEL PORTO
FLUVIALE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma