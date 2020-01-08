Traffico Roma del 08-01-2020 ore 10:00
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SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE NEL TRATTO LAURENTINA PONTINA
DIREZIONE FIUMICINO. ORA PER TRAFFICO CI SONO RALLENTAMENTI. RACCORDO DOVE,
NELLA CARREGGIATA INTERNA, PRIMA DI ARRIVARE ALLA LAURENTINA, ABBIAMO CODE
A TRATTI: DISAGI TRA LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA.
PER TRAFFICO, IN VIA DEL PORTO FLUVIALE, RALLENTAMENTI TRA PIAZZA DELLA
RADIO E LA VIA OSTIENSE
SI PROCEDE IN CODA SULLA VIA SALARIA. CODE VERSO IL RACCORDO, DALLA
TANGENZIALE FINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICO CON CODE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA FIORENTINI; A PROVOCARE
DISAGI ANCHE RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA.
CODE ANCHE SULLA CASSIA, QUI SIAMO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma