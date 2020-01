Traffico Roma del 08-01-2020 ore 10:30

SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE NEL TRATTO LAURENTINA PONTINA

DIREZIONE FIUMICINO. ORA PER TRAFFICO CI SONO RALLENTAMENTI. RACCORDO DOVE,

NELLA CARREGGIATA INTERNA, PRIMA DI ARRIVARE ALLA LAURENTINA, ABBIAMO CODE

A TRATTI: DISAGI TRA LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA.

PER TRAFFICO, IN VIA DEL PORTO FLUVIALE, RALLENTAMENTI TRA PIAZZA DELLA

RADIO E LA VIA OSTIENSE

SI PROCEDE IN CODA SULLA VIA SALARIA. CODE VERSO IL RACCORDO, DALLA

TANGENZIALE FINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

TRAFFICO CON CODE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA FIORENTINI; A PROVOCARE

DISAGI ANCHE RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA.

CODE ANCHE SULLA CASSIA, QUI SIAMO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma