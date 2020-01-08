Traffico Roma del 08-01-2020 ore 12:30
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I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO LI ABBIAMO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIA
FIORENTINI; RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA RALLENTANO IL TRAFFICO.
SULLA VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CASALE DI SAN
BASILIO DIREZIONE PONTE MAMMOLO; IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE.
IN VIA DEL PORTO FLUVIALE RALLENTATO IL TRAFFICO VERSO L’OSTIENSE
IN VIA DI GROTTAROSSA IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DAVANTI ALL’OSPEDALE
SANT’ANDREA. NON SI ESCLUDONO RIPERCUSSIONI.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma