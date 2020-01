Traffico Roma del 08-01-2020 ore 14:30

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DELLA

PRENESTINA E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI RALLENTA ANCHE

SULLA VIA PRENESTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLE PRENESTINO IN USCITA

DA ROMA

CHIUSA PER LAVORI VIA CERNAIA TRA VIA GIUSEPPE ROMITA E VIA PASTRENGO.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA NELLE VIE ADIACENTI.

TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI CHIUSE LE

STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI ATTIVO UN BUS NAVETTA MA13 CHE

COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma