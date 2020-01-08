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Traffico Roma del 08-01-2020 ore 14:30

di - 08 Gennaio 2020 - 14:30

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TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO  SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DELLA
PRENESTINA  E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI RALLENTA ANCHE
SULLA VIA PRENESTINA  TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLE PRENESTINO IN USCITA
DA ROMA
CHIUSA PER LAVORI  VIA CERNAIA TRA VIA GIUSEPPE ROMITA E VIA PASTRENGO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA  NELLE VIE ADIACENTI.
TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI  CHIUSE LE
STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI ATTIVO UN BUS NAVETTA MA13 CHE
COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE  DI VALLE AURELIA E CIPRO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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