Traffico Roma del 08-01-2020 ore 15:30
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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA
PRENESTINA E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA INTERNA. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA
SAN PICO SI VIAGGIA A RILENTO ALL’ ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA DELLA
SPERANZA, NEL QUARTIERE CENT OCELLE UN TERZO INCIDENTE IN PIAZZA DEI
MIRTI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI CASTANI.
TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI CHIUSE LE
STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI ATTIVO UN BUS NAVETTA MA13 CHE
COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma