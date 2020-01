Traffico Roma del 08-01-2020 ore 16:30

.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA

PRENESTINA E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA INTERNA. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA

SAN PICO SI VIAGGIA A RILENTO ALL’ ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA DELLA

SPERANZA, NEL QUARTIERE CENT OCELLE UN TERZO INCIDENTE IN PIAZZA DEI

MIRTI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI CASTANI.

TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI CHIUSE LE

STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI ATTIVO UN BUS NAVETTA MA13 CHE

COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma