RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 08-01-2020 ore 17:00

di - 08 Gennaio 2020 - 17:00

Più informazioni su


RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO
DELLA  LAURENTINA E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA. 
RALLENTAMENTI  SU VIA DEL FORO ITALICO   TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA
MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA   SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI
TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI  CHIUSE LE
STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI ATTIVO UN BUS NAVETTA MA13 CHE
COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE  DI VALLE AURELIA E CIPRO.
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su