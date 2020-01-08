Traffico Roma del 08-01-2020 ore 17:00
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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO
DELLA LAURENTINA E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA.
RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA
MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI
TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI CHIUSE LE
STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI ATTIVO UN BUS NAVETTA MA13 CHE
COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma