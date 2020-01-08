RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 08-01-2020 ore 17:30

di - 08 Gennaio 2020 - 17:30

Più informazioni su


RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO
DELLA  LAURENTINA E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA. 
UN ALTRO INCIDENTE  NELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA 
RALLENTAMENTI TRA LA VIA SALARIA E LA VIA TIBURTINA  INDIREZIONE SAN
GIOVANNI.
RALLENTAMENTI  SU VIA DEL FORO ITALICO   TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA
MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA   SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI
CHIUSA PER LAVORI  VIA CERNAIA TRA VIA GIUSEPPE ROMITA E VIA PASTRENGO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA  NELLE VIE ADIACENTI..
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su