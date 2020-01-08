Traffico Roma del 08-01-2020 ore 17:30
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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO
DELLA LAURENTINA E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA.
UN ALTRO INCIDENTE NELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA
RALLENTAMENTI TRA LA VIA SALARIA E LA VIA TIBURTINA INDIREZIONE SAN
GIOVANNI.
RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA
MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI
CHIUSA PER LAVORI VIA CERNAIA TRA VIA GIUSEPPE ROMITA E VIA PASTRENGO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA NELLE VIE ADIACENTI..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma