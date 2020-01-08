Traffico Roma del 08-01-2020 ore 18:30
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CHIUSO PER UN INCIDENTE IL TUNNEL DELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTERNA TRA VIA SALARIA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LO
SVINCOLO DELLA LAURENTINA E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA.
UN TERZO INCIDENTE SU VIA TRIONFALE POSBBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA
DI VIA FRATELLI GUALANDI.
SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA
MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO.
CHIUSA PER LAVORI VIA CERNAIA TRA VIA GIUSEPPE ROMITA E VIA PASTRENGO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA NELLE VIE ADIACENTI…
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma