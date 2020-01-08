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Traffico Roma del 08-01-2020 ore 19:00

di - 08 Gennaio 2020 - 19:00

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CHIUSO PER UN INCIDENTE  IL TUNNEL DELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTERNA  TRA VIA SALARIA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI PER UN ALTRO  INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE  TRA LO
SVINCOLO DELLA LAURENTINA  E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA. 
UN TERZO INCIDENTE  SU VIA TRIONFALE POSBBILI RALLENTAMENTI  ALL’ALTEZZA
DI VIA FRATELLI GUALANDI.
SI RALLENTA  SU VIA DEL FORO ITALICO   TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA
MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA   SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO.
CHIUSA PER LAVORI  VIA CERNAIA TRA VIA GIUSEPPE ROMITA E VIA PASTRENGO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA  NELLE VIE ADIACENTI…
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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