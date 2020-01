Traffico Roma del 08-01-2020 ore 19:00

CHIUSO PER UN INCIDENTE IL TUNNEL DELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE

INTERNA TRA VIA SALARIA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LO

SVINCOLO DELLA LAURENTINA E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA.

UN TERZO INCIDENTE SU VIA TRIONFALE POSBBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA

DI VIA FRATELLI GUALANDI.

SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA

MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO.

CHIUSA PER LAVORI VIA CERNAIA TRA VIA GIUSEPPE ROMITA E VIA PASTRENGO.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA NELLE VIE ADIACENTI…

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma