Traffico Roma del 08-01-2020 ore 19:30

RIAPERTO IL TUNNEL DELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA

RIMASTO CHIUSO TRA VIA SALARIA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI, SUL

POSTO CI SONO CODE IN SMALTIMENTO

CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE A PARTIRE

DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA

ESTERNA.

UN’ ALTRO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMETI TRA

PIAZZALE VENTICINQUE MARZO 1957 E VIA PONTINA

SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA

MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO….

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma