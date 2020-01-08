Traffico Roma del 08-01-2020 ore 19:30
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RIAPERTO IL TUNNEL DELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA
RIMASTO CHIUSO TRA VIA SALARIA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI, SUL
POSTO CI SONO CODE IN SMALTIMENTO
CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE A PARTIRE
DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA
ESTERNA.
UN’ ALTRO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMETI TRA
PIAZZALE VENTICINQUE MARZO 1957 E VIA PONTINA
SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA
MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO….
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma