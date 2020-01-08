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Traffico Roma del 08-01-2020 ore 19:30

di - 08 Gennaio 2020 - 19:30

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RIAPERTO    IL TUNNEL DELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA  
RIMASTO CHIUSO TRA VIA SALARIA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI, SUL
POSTO CI SONO CODE IN SMALTIMENTO 
 CODE A TRATTI  PER UN INCIDENTE  SUL RACCORDO ANULARE   A PARTIRE
DALLO SVINCOLO  DELLA LAURENTINA FINO ALLA CASILINA   IN CARREGGIATA
ESTERNA. 
 UN’ ALTRO  INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO  RALLENTAMETI TRA
PIAZZALE VENTICINQUE MARZO 1957 E VIA PONTINA 
SI RALLENTA  SU VIA DEL FORO ITALICO   TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA
MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA   SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO….
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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