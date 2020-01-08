Traffico Roma del 08-01-2020 ore 20:00
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RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO
DELLA LAURENTINA FINO ALLA CASILINA TORNATO REGOLA RE IL TRAFFICO IN
CARREGGIATA ESTERNA.
PER UN’ ALTRO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO RALLENTAMETI
TRA PIAZZALE VENTICINQUE MARZO 1957 E VIA PONTINA
SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA
MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO.
TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI CHIUSE LE
STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI ATTIVO UN BUS NAVETTA MA13 CHE
COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma