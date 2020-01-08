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Traffico Roma del 08-01-2020 ore 20:00

di - 08 Gennaio 2020 - 20:00

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RISOLTO L’INCIDENTE  AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE   DALLO SVINCOLO
DELLA LAURENTINA  FINO ALLA CASILINA TORNATO REGOLA RE IL TRAFFICO   IN
CARREGGIATA ESTERNA. 
 PER UN’ ALTRO  INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO   RALLENTAMETI
TRA PIAZZALE VENTICINQUE MARZO 1957 E VIA PONTINA 
SI RALLENTA  SU VIA DEL FORO ITALICO   TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA
MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA   SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO.
TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI  CHIUSE LE
STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI ATTIVO UN BUS NAVETTA MA13 CHE
COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE  DI VALLE AURELIA E CIPRO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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