Traffico Roma del 08-01-2020 ore 20:00

RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO

DELLA LAURENTINA FINO ALLA CASILINA TORNATO REGOLA RE IL TRAFFICO IN

CARREGGIATA ESTERNA.

PER UN’ ALTRO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO RALLENTAMETI

TRA PIAZZALE VENTICINQUE MARZO 1957 E VIA PONTINA

SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA

MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO.

TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PER LAVORI CHIUSE LE

STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI ATTIVO UN BUS NAVETTA MA13 CHE

COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma