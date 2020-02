Traffico Roma del 08-02-2020 ore 07:30

TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, IL TRAFFICO È

INDICATO SCORREVOLE OVUNQUE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E

SULLE ALTRE AUTOSTRADE

SULLA CASILINA DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO A TORRE GAIA, INCIDENTE

CHE STA PROVOCANDO CODE NELLE DUE DIREZIONI.

ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’INTERSEZIONE CON VIALE REGINA

MARGHERITA.

BUONE LE CONDIZIONI DEL TEMPO IN REGIONE, ALTRETTANTO LA VISIBILITÀ. MA LE

TEMPERATURE SONO PIUTTOSTO RIGIDE, NON SI ESCLUDE LA FORMAZIONE DI TRATTI

GHIACCIATI SULLE STRADE DEL FONDO VALLE. PARTICOLARE PRUDENZA SOPRATTUTTO

SUI VIADOTTI.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: BAJOK

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma