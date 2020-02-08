Traffico Roma del 08-02-2020 ore 07:30
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TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, IL TRAFFICO È
INDICATO SCORREVOLE OVUNQUE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E
SULLE ALTRE AUTOSTRADE
SULLA CASILINA DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO A TORRE GAIA, INCIDENTE
CHE STA PROVOCANDO CODE NELLE DUE DIREZIONI.
ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’INTERSEZIONE CON VIALE REGINA
MARGHERITA.
BUONE LE CONDIZIONI DEL TEMPO IN REGIONE, ALTRETTANTO LA VISIBILITÀ. MA LE
TEMPERATURE SONO PIUTTOSTO RIGIDE, NON SI ESCLUDE LA FORMAZIONE DI TRATTI
GHIACCIATI SULLE STRADE DEL FONDO VALLE. PARTICOLARE PRUDENZA SOPRATTUTTO
SUI VIADOTTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma