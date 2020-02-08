Traffico Roma del 08-02-2020 ore 08:30
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NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ, LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA
SI MANTIENE SCORREVOLE OVUNQUE, RESTA QUALCHE DISAGIO SULLA CASILINA
INTERSSATA DA UN INCIDENTE E DALLA CONSEGUENTE PERDITA DEL CARICO DA UN
VEICOLO SULLA SEDE STRADALE. L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI
TORRE GAIA.
ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’INTERSEZIONE CON VIALE REGINA
MARGHERITA
NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E SULLE ALTRE STRADE
CONSOLARI.
BUONE LE CONDIZIONI DEL TEMPO IN REGIONE, ALTRETTANTO LA VISIBILITÀ. MA LE
TEMPERATURE SONO PIUTTOSTO RIGIDE, NON SI ESCLUDE LA FORMAZIONE DI TRATTI
GHIACCIATI SULLE STRADE DEL FONDO VALLE. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA
SOPRATTUTTO SUI VIADOTTI.
ALLE 17.30 NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI LA MESSA PER L’ANNIVERSARIO DELLA
FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO. PREVISTO L’ARRIVO DI NUMEROSE
FEDELI E DI PERSONALITÀ CIVILI ED ECCLESIASTICHE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI
PER IL TRAFFICO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma