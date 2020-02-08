Traffico Roma del 08-02-2020 ore 10:30
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SI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO, NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E
CONSOLARI. FA ECCEZIONE LA PRENESTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE NELLE
DUE DIREZIONI TRA VIA LAVIANO E VIA DELL’ACQUA VERGINE. CI TROVIAMO NELLA
PERIFERIA EST DELLA CITTÀ
AL GIANICOLENSE A CHIUSA VIA VITELLIA TRA PIAZZA SAN PANCRAZIO E VIA DI
DONNA OLIMPIA. SI TRATTA DI LAVORI DI POTATURA.
ALLE 17.30 NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI LA MESSA PER L’ANNIVERSARIO DELLA
FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO. PREVISTO L’ARRIVO DI NUMEROSI
FEDELI E DI PERSONALITÀ CIVILI ED ECCLESIASTICHE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI
PER IL TRAFFICO.
SEMPRE NEL POMERIGGIO MANIFESTAZIONE CON CORTEO DA VIA LAURENTINA A PIAZZA
GIULIANI E DALMATI; INTERESSATO VIALE SINIGAGLIA. DISAGI PER LA
CIRCOLAZIONE TUTTO SOMMATO CONTENUTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma