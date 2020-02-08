Traffico Roma del 08-02-2020 ore 11:30
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PER TRAFFICO MOLTO INTENSO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA, LA
GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE.
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA PRENESTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE
NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA LAVIANO E VIA DELL’ACQUA VERGINE. CI TROVIAMO
NELLA PERIFERIA EST DELLA CITTÀ.
PER URGENTI LAVORI CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E
VITINIA IN DIREZIONE DEL CENTRO, CODE ANCHE VERSO OSTIA TRA VIA DI
MEZZOCAMMINO E VITINIA. RIPERCUSSIONI E CODE LUNGO AL VIA OSTIENSE TRA
CASAL BERNOCCHI E VIA DEL RISARO.
AL GIANICOLENSE A CHIUSA VIA VITELLIA TRA PIAZZA SAN PANCRAZIO E VIA DI
DONNA OLIMPIA. SI TRATTA DI LAVORI DI POTATURA.
LAVORI DI POTATURA ANCHE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, INEVITABILI I
RALLENTAMENTI TRA VIA TRIONFALE E VIA STRESA. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE
ATTENZIONI.
ALLE 17.30 NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI LA MESSA PER L’ANNIVERSARIO DELLA
FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO. PREVISTO L’ARRIVO DI NUMEROSI
FEDELI E DI PERSONALITÀ CIVILI ED ECCLESIASTICHE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI
PER IL TRAFFICO.
SEMPRE NEL TARDO POMERIGGIO MANIFESTAZIONE CON CORTEO DA VIA LAURENTINA A
PIAZZA GIULIANI E DALMATI; INTERESSATO VIALE SINIGAGLIA. DISAGI PER LA
CIRCOLAZIONE TUTTO SOMMATO CONTENUTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma