Traffico Roma del 08-02-2020 ore 12:30

PER TRAFFICO MOLTO INTENSO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA, LA

GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE.

ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA PRENESTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE

NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA LAVIANO E VIA DELL’ACQUA VERGINE. CI TROVIAMO

NELLA PERIFERIA EST DELLA CITTÀ.

PER URGENTI LAVORI CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E

VITINIA IN DIREZIONE DEL CENTRO, CODE ANCHE VERSO OSTIA TRA VIA DI

MEZZOCAMMINO E VITINIA. RIPERCUSSIONI E CODE LUNGO AL VIA OSTIENSE TRA

CASAL BERNOCCHI E VIA DEL RISARO.

AL GIANICOLENSE A CHIUSA VIA VITELLIA TRA PIAZZA SAN PANCRAZIO E VIA DI

DONNA OLIMPIA. SI TRATTA DI LAVORI DI POTATURA.

LAVORI DI POTATURA ANCHE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, INEVITABILI I

RALLENTAMENTI TRA VIA TRIONFALE E VIA STRESA. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE

ATTENZIONI.

ALLE 17.30 NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI LA MESSA PER L’ANNIVERSARIO DELLA

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO. PREVISTO L’ARRIVO DI NUMEROSI

FEDELI E DI PERSONALITÀ CIVILI ED ECCLESIASTICHE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI

PER IL TRAFFICO.

SEMPRE NEL TARDO POMERIGGIO MANIFESTAZIONE CON CORTEO DA VIA LAURENTINA A

PIAZZA GIULIANI E DALMATI; INTERESSATO VIALE SINIGAGLIA. DISAGI PER LA

CIRCOLAZIONE TUTTO SOMMATO CONTENUTI.

AUTORE: BAJOK

