Traffico Roma del 08-02-2020 ore 14:30
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SULLA CIRCONVALAZIONE CORNELIA, TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE IN
PIAZZA DEI GIURECONSULTI, RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE.
ED ANCORA UN ALTRO INCIDENTE, LUNGO VIALE DEI COLLI PORTUENSEI, IN
CORRISPONDENZA DI VIA DI MONTEVERDE.
TRAFFICO IN CODA, SU VIA SALARIA, ANCHE QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA LA
TANGENZIALE EST E L’AREOPORTO DELL’URBE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
FILE ANCHE LUNGO VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA,
VERSO IL CENTRO E TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL
RACCORDO.
AL QUARTIERE GIANICOLENSE, CHIUSA VIA VITELLIA TRA PIAZZA SAN PANCRAZIO E
VIA DI DONNA OLIMPIA. SI TRATTA DI LAVORI DI POTATURA.
ALLE 17.30 NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI È PREVISTO L’ARRIVO DI NUMEROSE
PERSONE CHE PARTECIPERANNO AD UNA CELEBRAZIONE ECCLESIASTICA. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO DURANTE L’AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI
PARTECIPANTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma