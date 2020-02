Traffico Roma del 08-02-2020 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA

ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI.

TRAFFICO IN CODA, INVECE LUNGO LA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE, TRA IL

BIVIO PER LA A24 E VIA NOMENTANA, VERSO LO STADIO OLIMPICO.

IN SVOLGIMENTO, NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI UNA CELEBRAZIONE

ECCLESIASTICA, DIFFICOLTÀ PER LA CIRCOLAZIONE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANE LA

BASILICA.

IN ZONA TORREVECCHIA, CHIUSA VIA MARCELLO PROVENZALE, PER LAVORI, FINO ALLA

MEZZANOTTE DI DOMANI.

LAVORI NOTTURNI SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, DALLE 22 DI QUESTA SERA,

CHIUSO LO SVINCOLO DI SAN CESAREO IN ENTRATA ED IN USCITA, IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI, FINO ALLE 6 DI DOMANI. CONSIGLIATO IN ALTERNATIVA MONTEPORZIO

CATONE.

RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI A ROMA CI SARÀ LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA.

BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, COME SEMPRE DALLE

7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma