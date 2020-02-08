Traffico Roma del 08-02-2020 ore 19:30
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CHIUSA LA TANGENZIALE EST, IN CORRISPONDENZA DELLA NUOVA GALLERIA, IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
TRAFFICO INCOLONNATO A PARTIRE DA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI.
SI STA IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA TOGLIATTI, VERSO LA
TANGENZIALE.
INCIDENTE, ANCHE SU VIA PRENESTINA, IN ZONA PONTE DI NONA, TRAFFICO IN CODA
SU ENTRAMBE LE CORSIE.
IN ZONA TORREVECCHIA, CHIUSA VIA MARCELLO PROVENZALE, PER LAVORI, FINO ALLA
MEZZANOTTE DI DOMANI.
LAVORI NOTTURNI SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, DALLE 22 DI QUESTA SERA,
CHIUSO LO SVINCOLO DI SAN CESAREO IN ENTRATA ED IN USCITA, IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI, FINO ALLE 6 DI DOMANI. CONSIGLIATO IN ALTERNATIVA MONTEPORZIO
CATONE.
RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI A ROMA CI SARÀ LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA.
BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, COME SEMPRE DALLE
7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma