Traffico Roma del 08-03-2020 ore 07:30
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BUONA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA E SUI
RACCORDI AUTOSTRADALI.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA LICIO GIORGIERI
VERSO IL CENTRO.
RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFCO, I
LAVORI PROSEGUIRANNO IN ORARIO NOTTURNO, E QUINDI DALLE 22,00 ALLE 6,00
FINO AL 23 DI MARZO .
SINO AL 15 MARZO SOSPESE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE LINEE ATAC E ROMA
TPL; LA SOSPENSIONE RIGUARDA ANCHE LE CORSE SCOLASTICHE COTRAL NEL LAZIO.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma